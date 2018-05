Jeux Video

Jamais fait jusque là et vu le calme niveau sorties en attendant des trucs intéressants à la fin du mois, j'ai profité du Game Pass pour "enfin" faire la suite d'un des jeux qui m'a le plus marqué sur la précédente gen.Hé ben c'était pas terribleEn fait, j'enfonce une porte ouverte mais je le trouve pas forcément plus mauvais que le premier, juste que ce média avance décidément trop vite et le bon trip d'il y a cinq ans peut aujourd'hui être d'une fadeur.Car c'est fade bordel.Je disais à l'époque du reboot que Uncharted en avait pris un coup dans la gueule avec son coté couloir et si finalement, Uncharted 4 reste dans le même ton que les premiers sur la structure (à une zone ouverte près), tout a évolué drastiquement. Tomb Raider non.Pour faire simple, jouer comme moi Rise of the Tomb Raider aujourd'hui, c'est se rendre que :- Le jeu se fait dégommer par Uncharted 4 en terme technique, de narration, de mise en scène, et surtout dans les séquences dites "grand spectacle" (explosion, etc). C'est sur ce dernier point qu'on ressent le plus le coup de vieux.- Il se fait désormais dégommer par God of War sur le rythme et la structure.Et je n'évoquerais pas le manque flagrant de nouveautés (hormis les flèches d'accroche, c'est limite le néant), et des bugs jamais corrigés plus de deux ans après, entre la caméra qui peut partir en couilles, une Lara qui parfois s'accroche pas quand il faut et parfois oui quand c'est pas possible (oui, j'ai réussi à placer mon piolet sur une structure pourtant pas faite pour), en rajoutant un magnifique bug de son dans la dernière ligne droite, m'obligeant à tout éteindre et relancer le jeu.Après j'en vois me dire "Ouais mais il a bientôt 3 ans et il est sorti AVANT les deux avec lesquels tu compares".Pas faux.Sauf qu'à écouter les premiers retours de Shadow of the Tomb Raider, ben on en vient à se demander si le titre arrivera aujourd'hui à se mettre au niveau des standards sur plusieurs points.On verra à la présentation E3.Ah et en passant, j'en ai profité pour essayer ça qui traînait sur mon DD :Putain, c'est quoi çaJe savais que c'était une daube mais j'étais pas encore assez près.Pourtant en démarrant, j'ai adoré le coté 70-80s, avec une cinématique live super longue qui pue le nanar over assumé, enchaînant tous les clichés du genre entre le riche blanc qui est forcément une pourriture, le blackos président de je ne sais quel pays africain et où tu sens qu'il profite du peuple, et forcément l'émirat arabe qui n'est là que pour parler business.Un jeu où tu incarnes un mexicain immigré qui bien entendu est sous-exploité dans un garage et ne parle pas la langue USTu sens limite encore moins de budget que le numéro Harry Potter du JDG, mais le prob, c'est quand tu démarres enfin le jeu.Putain wowNan j'étais pas prêtEn mettant de coté les obscures jeux qui sortent en démat (vous savez, ceux qui ne vous disent rien du tout en allant fouiner sur le PSN ou le Xbox Store), je crois que c'est dans le top 3 des pires jeux de cette génération.- Aucune profondeur de gameplay- Aucun fun- Tellement répétitif que tu lâches l'affaire malgré la durée de vie- J'ai vérifié : MSR sur Dreamcast est largement plus beauJ'aimerais bien avoir un post-mordem pour comprendre comment les mecs ont pu passer de Splosion Man à ça.---Bon maintenant, vais faire Super Lucky's Tales.En plus, la légende urbaine dit que c'est le best platformer ever.