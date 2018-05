J'ai recueilli tous les atouts et défauts que les joueurs ( presse, fans, blogueur, forum etc) trouvent à God of War de Cory Barlog sans aucun Spoil pour avoir un bref avis sans pavé et le plus clair possible.A ma plus grande surprise, j'ai toujours pas fini le jeu (surement dans les 50h) et il me reste encore pas mal de choses a découvrir, ce jeu est juste un pur régal pour moi mais j'attendrai de le finir a 100% pour vous donner mon avis.Bref, voici les atouts et défauts du jeu événement.Les + :-Le plus beau jeu console-La mythologie nordique juste ultra fascinante-Une BO divine (Bear Mc Creary The Walking Dead)-Une durée de vie de dingue (100H pour tout faire)-La relation Kratos et Atreus-La mise en scène tout en plan-séquence-Comme d'habitude aucun temps de chargement-Un gameplay révolutionnaire pour la série et pour le genre beat em all-Une aventure vraiment épique-La fin-Le personnage d'Atreus-Christopher Judge en Kratos-Les défis et les quêtes annexes, intéressantes et prenantes-Une D.A impeccable-Un excellent doublage que ce soit en VO ou en VF-Une bonne difficulté et facilement ajustable-L'excellent rythme du semi open world-Une très bonne narration-L'Etranger la star du jeu-Des combats de boss impressionnant-Le bestiaire-Une prise de risque payante-L'aspect RPG-Des inspirations de maitres (Resident Evil 4, TLOU, Dark Soul, Blood Borne).Les - :-Trop d'équipements et d'armures inutiles.-La relation Ellie-Joel toujours au-dessus.-Pas de trop de visage connu de la mythologie nordique (surement pour la suite)-La map tout simplement illisible-La PS4 passe en mode aspirateur-Atreus over cheat-Des fans préféreront certainement l'ancien gameplay-Perd un peu de sa démesure-Peu de BOSS-L'attente pour le prochain épisode