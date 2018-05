Quand tu termines le jeu, enfin que tu crois terminer le jeu, et que tu découvres qu'en fait tu en as au moins pour 5 à 6h de jeu supplémentaire à découvrir des niveaux entiers spécialement crées pour les quêtes annexes et pour débloquer le boss caché (qui défouraille) et la deuxième fin... Le plaisir de la découverte est absolument incroyable avec ce jeu, et même retourner dans les zones déjà faites pour y débloquer de nouveaux embranchements est un pur bonheur !Et puis les dialogues entre Kratos, Atreus et Mimir qui ne cessent jamais, toujours un truc à t'apprendre sur la mythologie et à raconter pour te tenir en haleine juste hallucinant et que dire du challenge aussi ?! Les combats sont une pure tuerie, vraiment stratégique on est loin du bourrinage de boutons des précédents opus... Déjà que j'en bave en mode normal je n'imagine pas ceux qui voudrons le terminer en mode god...Bref d'ailleurs pour ce qui font le jeu, je leur conseil vraiment de faire le premier run sans chercher à explorer en dehors de la quête principal (qui tient en haleine au plus bas mot 15h) puis après l'avoir terminé de se lancer dans la suite de l'histoire pour se prendre une deuxième mandale...Ce jeu mérite pour moi vraiment ses notes parfaites maintenant je veux la suite !!!!!