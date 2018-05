Article 3615 my life...



C'est aujourd'hui que je vais aller voir ce film que j'attends depuis très longtemps. J'en fais un article car j'ai lu plusieurs avis qui affirment qu'il est exceptionnel et qu'on en sort pas indemne.



Je vais vérifier tout ça, ma séance débute à 13h30 et je vais donner mon avis vers 19h (je vais aussi profiter du beau temps!) sans spoiler bien évidemment.



Jusqu'à aujourd'hui, j'ai réussi à éviter les spoilers et je vais éteindre mon PC juste après ce message d'ailleurs.



Je pense avoir vu tout les films du MCU qui tournent autour (Iron man, Thor, Guardians of Galaxy (le volume 2 est vraiment magique avec sa bande sonore!), Ant-Man, Black Panther, Avengers 1 et 2, Spider Man, Doctor Strange,...)



Allez, à tantôt pour un avis à chaud!