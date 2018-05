Le studio Accidental Queens a eu la bonne idée de proposer A Normal Lost Phone, un titre disponible où le smartphone est l'outil maître. Le jeu est aujourd'hui disponible sur Nintendo Switch grâce à Seaven Studio et Plug in Digital et nous vous en proposons le test.À noter que vous pouvez découvrir notre test dans son intégralité sur mon blog perso :A Normal Lost Phone vous place dans la peau d'une personne qui trouve un smartphone dans la rue et vous amènera donc à découvrir à qui appartient ce dernier. Très vite, vous apprenez que le téléphone appartient à Sam et que c'était son anniversaire. Depuis, plus de nouvelles et tout le monde est très inquiet. Dans le téléphone peu d'informations sont disponibles au début, mais en fouillant un peu vous lirez les différents SMS que Sam a reçus pour essayer d'en apprendre un peu plus.Seulement, vous vous apercevrez que certaines fonctions ne sont pas disponibles comme les mails ou internet. Après plusieurs recherches vous trouverez un code Wifi pour débloquer l’accès. Et suite à quelques lectures vous comprendrez que la vie de Sam s'avère beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît.Pour évoluer dans A Normal Lost Phone vous devrez donc fouiller dans ce téléphone à la recherche de codes car toutes les énigmes sont à résoudre par des codes. Vous rentrerez dans l’intimité de Sam et vous découvrirez que sa vie n’était idyllique qu’en apparence. Vous ressentirez que Sam était tiraillé par un profond mal être. Au fur et à mesure, vous vous rendrez compte que l’histoire est touchante et traite de sujets encore délicats aujourd’hui.Au niveau de la durée de vie, la collecte d'informations sur la vie de Sam se boucle trop rapidement et vous demandera deux bonnes heures pour terminer cette aventure riche en rebondissements et en émotions également.A Normal Lost Phone reprend le principe d’un téléphone avec un menu classique, vous ne serez pas perdu et naviguerez facilement dans ce smartphone à la recherche d’indices pour élucider la disparition de Sam. A Normal Lost Phone est jouable sur la télé en mode classique très peu recommandé car ne place pas le joueur en totale immersion, en mode sur table également mais surtout vous aurez la possibilité de jouer avec la tablette positionnée à la verticale comme un smartphone. et c'est cette dernière configuration qui vous placera dans les meilleures conditions afin de profiter pleinement du potentiel du titre.