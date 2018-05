Star Wars Jedi Starfighter (de la première Xbox) est disponible depuis quelques jours sur Xbox One via la rétrocompatibilité (Backward Compatibility) et force est de constater qu'il est impossible de terminer le jeu !



En effet, un bug d'erreur disque fait foirer votre mission quoi qu'il arrive (alors qu'il s'agit d'une version digitale).



Après avoir contacté Xbox, j'ai décidé de réaliser une vidéo afin de vous présenter le problème et vous éviter de débourser 9,99€ pour ce titre certes sympathique mais doté d'un gros Bug !



Star Wars Jedi Starfighter est disponible sur PC, Xbox, Xbox 360, Xbox One & Playstation 2.







