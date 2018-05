Bon je me balader trankil aprés la fin du jeu, et la je suis retourné à la maison juste comme ça, on s'est couché moi et mon fils Arteus, et LA.... AHHHHHHHHHHH!!! Ah les salops de SSM maintenant j'attends GOW2 avec une plus grande impatience!!!





ULTRA GIGA SPOILER:



Et quelqu'un DÉBARQUE en mode Enragé de FOU.... !!!





c'est THOR????? N'est ce pas???? OMG je suis sous le CHOC OMGGGG!!!!!





Foxstep