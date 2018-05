Jet lag + rhume, soyez un peu indulgent pour l'intro svp!













Bon et bien voila!Après deux ans d'attentes, je suis retourné pendant trois semaines au Japon (du 13 Avril au 02 Mai)J'ai vécu des choses incroyables (et parfois improbables) mais ce troisième périple au pays du soleil levant restera à jamais gravé dans ma mémoire!En rush, j'ai de quoi poster toute une série de petites vidéos pour vous faire resentir l'embiance qu'il y avait sur place, Parfois je serais là, parfois non, mais l'essentiel pour moi, ce sera de vous faire voyager avec moi.En espérant ne pas vous avoir donné trop faim