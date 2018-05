Bah franchement quel jeu ce God Of War, un des meilleur de la série, (voir le meilleur? mais bon pas envie de m'étaler la dessus chacun son charme sont tous culte à leurs façon ^^), et juste envie de dire que j’espère que le prochain GOW sera grandiose avec cette sensation de grande aventure tel que ce premier GOW avait, et aussi (surtout?) le deuxième, ainsi qu'évidemment ce 4éme opus Canon a maîtrise à la perfection aussi. Un aspect que je trouvais que ça manquais cruellement à GOW3 même si le jeu avait des bosses fights epic, une bonne histoire, et quelque moments culte.Bref ça serait le top si Cory Barlog continue la série, mais après un tel taff il risque de vouloir prendre une grosse pause? Sinon j’espère vraiment un excellent directeur pour le prochain et qui sait s'y faire, car franchement après un jeu d'un tel niveau que God Of War PS4 et avec une fin qui nous laisse sur notre faim, bah on a juste envie de voir la suite, mais j’espère vraiment une suite digne de ce premier opus, bah oui voilà après une te premier Opus (Bon 4éme mais on s'comprends hein) j'ai un peur je le cache pas, bref vivement la confirmation de directeur du prochain GOW, en espérons que ça sera Cory Barlog, et si ce n'est lui, ça sera un gars (ou gonzesse?) digne de même acabit en terme de vision, en bref allez Sony et Santa Monica j'ai confiance en vous. GO!!En tout cas quel jeu ce God Of War, indéniablement un des meilleurs jeux pas seulement de cette gen, mais parmi les meilleurs jeux jamais conçu de tout les temps tout supports confondu, Sony Santa Monica ont frappé très très fort et c'est le moins de le dire!!! Et Cory Balrog qui prouve encore une fois son talent inné en tant que Directeur après le cultissime God Of War 2