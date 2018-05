A partir de maintenant, on s’intéressera aux dramas chinois (et peut être films chinois de temps en temps).J'essaierai de vous en proposer un une fois par mois.Dispo en VOSTFR streaming légal sur viki (24 épisodes)Chen Xiao Xi est une lycéenne pétillante qui n’aime guère étudier. Elle n’a d’yeux que pour Jiang Chen, son camarade de classe et voisin depuis toujours. Elle met tout en œuvre pour poursuivre ce jeune génie réservé mais populaire. Pour l’aider, elle peut compter sur Lu Yang, son drôle camarade de classe, sur Lin Jing Xiao, aussi intelligente que loyale, et sur Wu Bo Song, un nageur nouvellement arrivé au lycée qui se prend très vite d’affection pour Xiao Xi. A Love So Beautiful nous contre leur vie et leurs amours, du lycée à l’âge adulte ...