Voici une Information concernant le jeu Nintendo Labo :En plus de la publicité papier, voici la publicité diffusée actuellement à la télévision :Reste à voir si le jeu sera un succès commercial chez nous ou pas...Source : https://www.youtube.com/watch?v=cutIQS34cB8

posted the 05/05/2018 at 01:54 PM by link49