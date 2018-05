Bonjour, Besoin d'aide et de conseil. J'ai branché mon Oled Panasonic 55ez950 sur mon ampli Onkyo TX-RZ720 en Arc. Sur Netflix, pas de son quand je suis en 5.1, seulement en 2.0. Quelqu'un a t'il le même problème ??? Y a t'il une solution à part passer par l'optique ou une autre source (Ps4, Xbox one...) Merci

Like

Who likes this ?

posted the 05/05/2018 at 12:01 PM by dokou