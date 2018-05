Salut les gens, je vous met le lien vers une vidéo de XLHGladiator qui est pour moi un des meilleurs joueurs de jeux d'action combat et qui fait des vidéos de combo très sympa à regarder (si vous ne le connaissez pas, je vous recommande d'aller voir ses vidéos sur Nioh)



Aujourd'hui c'est une vidéo sur god of war qui est à l'honneur et XLHGladiator montre encore une fois sa maîtrise de la manette et ça fait plaisir à voir!



Bonne vidéo!