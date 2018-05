La Team de développeurs serait la suivante

Hello Gamekyo,Nous sommes à moins d'un mois et demi de l'et aucun leak n'est apparu sur la toile actuellement concernant Sony... et tant mieux.Néanmoins nous avons quelques indices.postant une offre d’emploi pour l'après, venant s'ajouter au récent dépôt de la marqueen Europe par Sony peut nous mener sur une piste...-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ensuite il y a bien entendu le fameux teaser du temporairement nommé. Pourquoi n'avons nous eu aucun nom d'éditeur lors du premier reveal ?La seule explication plausible pour moi c'est qu'un constructeur a préféré attendre l'E3 pour vraiment le dévoilé pleinement le jeu et le partenariat... Et connaissant l'histoire en Sony,et, il est pour moi évident que ce sera lors de la conférence Playstation.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Une série animée de 52 épisodes est en cours de production pour notre bon vieuxet une annonce lors de l'E3 2018 pour remettre le célèbre maître voleur sur le devant de la scène serait la bienvenue !Les premiers retours sur l'épisode pilote de la série sont très élogieux. Technicolor Animation son derrière la production de cette série.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour, les rumeurs s'enchainent depuis presque 2 ans. La récente salve de rumeurs contient des informations alléchantes :*Le jeu devrait sortir avant Mars 2019.*Il devait être annoncé à la Playstation Experience de décembre 2017 mais Sony ont décidé de reporter le reveal à l'E3 2018 pour un plus gros effet d'annonce.*Ce 5éme épisode est en full-production depuis 2 ans et demi. A sa sortie le jeu aura au moins 3 ans de full-prod à son compteur ce qui en fait le temps développement le plus long pour un Devil May Cry. La pré-production a commencé début 2015. Le développement se déroulerait très très bien.*Sony aurait mis beaucoup d'argent dans le jeu. Nous ne savons pas si ce serait pour une exclusivité console, définitive ou temporaire.*Il y aura plus de cinématiques que dans n'importe quel DMC.*Le jeu serait ambitieux pour un Devil May Cry.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Personnellement j'espère vraiment voir un teasing pour le prochain jeu deetsurement en partenariat avec Japan Studio