Réalisation

Durée de vie

Paterne et level design

Gameplay

Plaisir de jeu

Total

Intérêt

9.5/10

Bon ok c'est de la triche , je mets juste un peu à jour mon test réalisé sur Wii UC'est parti pour le Micro test Donkey Kong Country Tropical Freeze :19/20 :Une Réalisation exceptionnel ! Que ce soit graphiquement et artistiquement le jeu nous mets une bonne claque visuel , le tout sans aucuns ralentissements (60 ips) , rajouter à sa une OST a couper le souffle grâce notamment au retour de David Wise , qui nous donne vraiment tout ce qu'il a sur certains morceaux ! ENORME ! Et correction des premiers longs temps de chargement de la version Wii U ! TOP19/20 :7 Iles qui comporte plusieurs niveaux, c'est moins que le Returns sur Wii , mais les niveaux sont beaucoup plus long que ce dernier , j'ajouterais aussi que le mode Hard est plus passionnant a faire que le mode Miroir de Returns.Finir le jeu a 200% pour la première fois vous prendra énormément de temps , entre les boss bien difficile , les pièces de Puzzle bien caché , un mode hard , un mode chrono ... qui ne compte pourtant pas pour les 200% , il y a vraiment de quoi faire !Sans compter un mode coop ... que demander de + ?On aurait aimé une petite île supplémentaire pour ce portage !19/20 :Vraiment je tir mon chapeau a Rétro Studio pour cet qualité de level design pour un jeu de plate-formes 2D , quand on sait que c'est seulement leurs second jeu du genre , et qu'ils revoient la concurrence loin derrière(Nintendo eux même) , sa force le respect ! Tout est calculer comme une horloge pour permettre au speed Runner de s'éclater , sans oublier les joueurs qui préfère ce la jouer classique , une difficulté savamment dosée, pas facile , mais rien d'insurmontable pour tous joueurs persévérant , des niveaux encore plus varié grâce a la caméra dynamique , et les niveaux aquatique , que du bonheur !18/20 :Vraiment fun à jouer , et sans aucuns soucis de jouabilité notable ,varié gâce a des passages aquatique, train de mine , niveau fusée , passage en rhino , disposant maintenant de 4 personnages bien distincts, qui approfondi encore un peu plus un gameplay rodé. Pour chipoter un peu on pourrait dire qu'ils ont un peu trop mis de facilité sur Dixie Kong qui vous facilite les passages de plate-formes pures , et pour couronner le tout , à un super pouvoir super cheater... On aurait aussi aimé voir un peu + de compagnons animaux !On a aussi enfin le droit a des vrais boss a l'ancienne , qui ont plusieurs paternes , et bien difficile ! Sa fait plaisir.20/20 :Si comme moi vous êtes férues de jeux de plate-formes , quel plaisir ce jeu ! De l'or en barre , on ne vois pas le temps passer on enchaine les niveaux , on repasse souvent sur nos préférés , on cherche le 200% car le plaisir de jeu est de taille , et la sensation d'accomplissement sur certains niveaux en hard et vraiment a son summum !95/100Ce Donkey Kong Country , regorge vraiment de perfections sur plusieurs points , surpassant largement les Rayman Legend ou autre New Super Mario ,Retro Studio a réussi a faire ce que Rare avait fait , a savoir rendre le second épisode encore meilleur qu'un mythique premier épisode ! Beau graphiquement , artistiquement sublime , couplé avec une bande son du bonheur (merci Mr D.Wise) un level design de fou furieux , une difficulté au rendez vous , sans pour autant trop frustrer le joueur lambda , on tiens surement la un des meilleurs jeux de plate-formes 2D de tous les temps , je tir mon chapeau a Retro Studio ...Les +- Réalisation Solide- Artistiquement sublime- OST de malade- Level design en or massif- Long et difficile pour le 200%- Gameplay étoffe- Enfin des vrais boss !Les -- On aurait aimé une petite île de plus pour ce portage !DKCTF : au dessus c'est le soleil ?Et une vidéo qui explique bien le génie de ce jeu , merci Shao !Prochain test : God Of War