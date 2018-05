Avis

Est-ce que d'autres jeux utilisaient cette technique du "plan-séquence" avec une narration sans coupures aussi bien in-game que durant des cinématiquesJ'aimerais voir ça plus souvent à l'avenir, je trouve que ça apporte un gros plus en termes de mise en scène et d'immersion. Même si dans le fond je sais qu'il y a des styles de jeux qui s'y prêteront difficilement voire pas du tout.Si vous avez des exemples en tête je suis preneur