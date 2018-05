"Je sais que j’ai eu pas mal de réprimandes de la communauté sur l’état de notre titres First Party, et dans quelle position nous nous trouvons actuellement, et je veux dire une chose bien précise à ces gens: le même niveau d’engagement que vous avez senti de ma part et de celle de l’équipe pendant que nous avons fait évoluer la plateforme durant les trois années passées – comment nous avons fait évoluer le service, innové notre hardware durant les trois dernières années – va se poursuivre avec nos titres First Party. Je ne veux pas aller vite en besogne et déjà vous annoncer une masse de choses, mais nous sommes en train d’augmenter nos investissements, il n’y a aucun doute là-dessus"

Nous devons nous étendre, et j’ai vraiment hâte de le faire. Notre capacité à créer du contenu doit être l’une de nos forces. Nous n’avons pas toujours investi au même niveau. Et suite à cela, nous avons traversé des hauts et des bas.

Microsoft aurait sortie le chéquier !

Sans trop rentrer dans les détails, je sais de source sûre que Microsoft a sorti le chéquier et recherche activement des titres à la fois petits et gros qu'il pourrait transformer en exclusivités Xbox temporaires ou définitive.

Fable serait de retour !

Phil Spencer en Mai 2017: Rien à annoncer pour le moment mais je pense que la licence a de nombreuses places où aller

Un jeu exclusif basé sur l'histoire d'horreur Dark Tide Story ?

"Ma petite histoire Dark Tide pourrait devenir la base d'un nouveau jeu Xbox. Ce serait amusant."

Un ReCore 2 pourrait être en développement

Vous savez qui est heureuse d’être de retour en combinaison de motion capture? Cette fille!

The Coalition travaillerait avec Story labs sur une New IP

Forza Horizon 4 se déroulerait au japon !

Microsoft sur un jeu similaire à Horizon Zero Dawn ?

La fameuse démo technique qui pourrait être un jeu

Phil Spencer adore les Mecha ! Vanquish 2 ? Mechassault en exclu Xbox ?

Perfect Dark serait bientôt de retour !

Halo 6 ou un Spin off ?

Un Gears Of war 2 Ultimate édition ainsi qu'un Gears of War façon XCom seraient en développement.

D'autres J-RPG et jeux japonais seront annoncée à la conférence Microsoft.

Après une année 2017 disons le clairement manqué niveau software. Principalement du à l'annulation de Scalebound et des multiples reports de certaines productions Microsoft Studios. Il semble que depuis le début de l'année tout semble s'accélérer en coulisse du coté de redmond.Bien que durant toute l'année 2017 le géant américain a axé sa communication autour de la Xbox One X "la console la plus puissante au monde". Phil Spencer directeur de Xbox et désormais vice président de jeu au sein de la "Microsoft Senior Leadership Team" à longtemps martelé au cours de l'année dernière qu'il était pleinement focalisé sur les titres Microsoft Studios et qu'il avait augmenté drastiquement l'investissement dans ce secteur. Flashback:Ou encore en novembre dernier dans le cadre d'une interview chez Bloomberg:Commencons par une rumeur qui confirme plus ou moins les dires du "Mister Spencer" cités plus haut.Microsoft aurait de "source sur" selon un développeur de chez Flashbulb game sortie le chéquier pour s'assurer de nouvelle exclusivités !Pour beaucoup de monde cela pourrait vouloir dire s'assurer l'exclu temporaire ou définitif de certaines licence déjà existante.Pas forcement. Microsoft à sortie le chéquier pour Alan Wake, Ori and the Blind Forest, Sunset Overdrive, ReCore ou encore Gears of war. En effet, le développement de ces 5 projets avaient débuté chez leur développeurs respectifs bien avant que Microsoft mettent le grappin dessus et décide d'en faire des exclus Xbox.Voila la une rumeur plus que probable et qui pourrait se confirmer des cette année. Un nouveau Fable serait actuellement en développement par un studio UK selon Klobrille un utilisateur généralement bien informé chez Resetera.On ne connait pas encore le studio en question mais tout porte à croire que Playground Games serait l'heureux élu. Le groupe a ouvert un nouveau studio et recrute actuellement en masse pour un nouveau jeu RPG Open World.Le choix de Playground Game pourrait être en somme logique pour Microsoft. Ayant brillamment repris la franchise "Forza" le géant américain a peut-être du se dire qu'ils étaient les mieux placé pour reprendre avec brio une autre de leur franchise à succès: Fable.C'est l'ecrivain Mark Lawrence en personne qui le dit:Il y a quelques mois Shanon Loftis responsable de Microsoft Studios déclarait que Microsoft n'en avait pas fini avec ReCore et que la franchise avec un énorme potentiel.Et bien en plus des offres d'emplois qui pilulent chez Armature Studio pour un jeu sous Unreal Engine 4 (Moteur le plus souvent utilisé pour les production Microsoft). L'actrice Erika Soto à posté sur Insta une image plutôt énigmatique ou on peut voir la demoiselle en tenu Motion capture avec un hashtag "Vidéogames" ainsi qu'une phrase assez révélatrice:De quoi donner espoir aux fans. A l'instar de Ori and the blind Forest qui a eu le droit à sa Definitive Edition avant d'embrayer sur une suite peut-être qu'il en sera de même pour ReCore qui rappelons à été conçus pour être une franchise.C'est en tout cas se qu'affichait le site de Story Labs avant d’être tout simplement supprimé ! Avec en prime un démenti en catastrophe.Alors ? gaffe monumental ou bien simple erreur ? En tout cas il y a fort à parier que Story Labs ont du se faire souffler dans les branches par Microsoft.Une chose est sur, un fournisseur officiel de Microsoft qui mettent en gros sur leur site officiel qu'ils travaillent sur une New IP avec The Coalition avec en prime le fait que ce jeu est en développement depuis 2017 avant de supprimer la page plutôt que de la modifié, et enfin si on ajoute le silence radio de Phil Spencer et de Rod Fergusson pourtant actifs sur Twitter... Bah quoi qu'on dise ça parait suspect. Wait and See !C'est en tout cas ce qu'affirme Klobrille l'insider qui avait déjà vu juste au sujet de Forza Horizon 3 et son cadre australien. Jamais un sans deux ? En tout cas le jeu serait prévu dans les bacs en fin d'année 2018 et sera évidement à l'instar du troisième opus en 4K Natif sur Xbox One X.Il y a quelques mois maintenant Sandor Roberts sur Linkedin lançait une offre d'emploi pour le moins surprenante. Microsoft recruterait un jeu Open World similaire à Horizon Zero Dawn. Pas de doute possible quand à la crédibilité de la source puisque Sandor Roberts est un spécialiste en recrutement dans l'industrie du Jeux vidéo via son site G3D.En Avril 2017 Windows Central avait eu l'exclusivité sur quelques images provenant de démo technique pour montrer au joueurs les différence entre un jeu en 4K et sans 4K sur "Xbox Scorpio". Des images de la démo technique "insecte" avait été dévoilé, chose qu'on a bien eu plus tard sur Xbox One X en simple démo technique. Mais d'autres images avait été montrer au même moment avec une femme balafré dans un univers Steampunk sous Unreal Engine 4 moteur fétiche de la firme de Redmond. L'univers a l'air trop travaillé pour être une simple démo technique et un passé récent nous a montré que chez Microsoft les démo technique débouchait souvent sur des jeux ou projet.Il y a quelques mois des rumeurs d'un certains Klobrille mentionnait que Phil Spencer adorait les Mechas et qu'un jeu avec des Mechas était en développement en exclu Xbox. Tout le monde pensait logiquement à un Mechassault Microsoft étant propriétaire de la franchise. Sauf que ! En février derniers des rumeurs annonçait qu'un Vanquish 2 était en développement en exclusivité sur Xbox One et que Microsoft financerait totalement le développement du jeu.Un rapprochement entre Sega et Microsoft a également eu lieu ces dernier mois. Et le mois dernier Vanquish 1 était offert sur le Game With gold... A un mois de l'E3. Si on ajoute le fait que Microsoft aurait sortie le chéquier pour s'assurer des exclusivité forte l'hypothése d'un Vanquish 2 exclusif est plus que viable. Alors New IP ? Vanquish 2 ? Mechassaut ? Il va falloir s'armer de patience.C'est encore Klobrille qui est a l'origine de cette rumeurs, un retour de Perfect Dark à la troisième personne serait en chantier. Et une équipe de The Coalition (Gears of war 4) serait directement impliqué dans le développement du titre. D'autres rumeurs annonce qu'une sortie fin 2019 serait déjà planifié. Histoire de consolider la rumeurs Darrell Gallagher l'ancien boss de Crystal Dynamics l'homme derrière le renouveau de la franchise Tomb Raider a rejoins Microsoft Studios robablement pour apporté entre autre sont expertise sur le projet.Halo 5 c’était il y a déjà 3 ans. Et à la conférence de l'an passé le Master Chief a surpris tout le monde par son absence. En tout cas cette année la conférence Xbox marquera très probablement le retour de la franchise phare de Microsoft: Halo. Et plusieurs infos on fait état d'un futur Halo avec énormément de joueurs connecté. Un Halo only multi ? Surement pas ! Puisque dans les offres d'emplois proposé par 343i sur leur site officiel font directement mention de "campagne" et qu'il recherche activement un lead narrative disigner pour la campagne et ainsi qu'un scénariste de ce futur Halo. Reste a savoir si il s'agit d'un Spin off ou bien de Halo 6.C'est en tout cas ce que les rumeurs disent, Gears of war 2 fêtera ses 10 ans cette année et serait en développement chez Splash Damage, studio déjà en charge du premier Gears of war Ultimate edition. Ce n'est pas tout puisque de récentes rumeurs évoquent également un Gears of war façon XCOM développé par ce même studio. Nulle doute que l'E3 nous en dira plus.C'est Phil Spencer qui le dit, de nouveaux jeux japonais seront présent sur scène. On peut logiquement penser à une annonce rapide au moins de Nier Automata qui serait en développement sur Xbox ainsi qu'a d'autre portages multisupport. Le patron Xbox a également déclaré être ouvert a des partenariat exclusifs avec des développeurs japonais.