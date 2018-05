Beaucoup l'ont aimé, beaucoup la pleurent désormais, Nolife disparaît des écrans face à des difficultés financières qu'elle a longtemps esquivées. Mais ne cédons pas à la déprime, remémorons-nous tous les excellents programmes hébergés sur cette chaîne cousine de l'esprit de Gaijin Dash. Réjouissons-nous qu'une telle bizarrerie ait pu durer si longtemps et de si belle manière dans le paysage audiovisuel français. Avec Alex Pilot, directeur des programmes, notre trio refait l'histoire de la chaîne et analyse son influence qui est loin de se limiter à la propagation de la culture japonaise et geek. Evidemment, en marge de ce gros morceau, nous parlons jeu vidéo japonais tout droit venu de la mère patrie.-> https://www.gamekult.com/emission/nolife-dash-hommage-a-la-chaine-nolife-3050805045.html