Je vous remets le pavé que j'ai mis en commentaire d'un article plus bas, comme j'ai pris un peu de temps à le faire c'est pour que vous le voyiez...



"

Bon à mon avis si MS veut concurrencer Sony, ils se sont mis autour d'une table et se sont dit :

- bon, qu'est-ce qui nous manque?

- en fps c'est bon on a Halo, ça marche bien on met un teaser en CGI pour faire baver tout le monde. On le sortira que sur la prochaine console mais c'est pas grave, l'important c'est d'y croire

- un jeu de course arcade c'est bon forza horizon 4, développé en main sur X, ça va donner envie de la console car il déchire sa race graphiquement. On prend le 3 et on change les textures ça passe

- un jeu de plate forme?

- On a Lucky's Tale

- ...

- je blaguais. Bin écoute pour faire patienter y'a crash, et ce serait pas mal de rescuciter banjo ou conker. Ok, on met un trailer de gameplay pour cet E3

- un RPG jap?

- euh. On a FF XV (nouvelle blague, désolé). Euh pour le reste Sony rafle tout, faut mettre des biftons et développer, on a quoi comme licences?

- Euh j'sais pas la suite d'Eternal Sonata, de blue Dragoon ou de Lost Odyssey. Et bin va pour la suite de L.O. trailer sans gameplay

- un TPS?

- On a gears, mais le suivant est pas prêt du tout et faut changer la formule parce qu'on a fait 5 fois le même jeu.

- Bin là ça urge donc je te propose d'en faire un 6è, toujours aussi pauvre en interactions et en gameplay, mais avec des graphismes qui déchirent leur race et un mode horde 6XXX

- Ah ouais cool! Et puis c'est bien américain comme j'aime

- un jeu de super héros parce que Spiderman chez sony il fait mal quand même

- la licence Antman est dispo?

- ...

- et God of War, on fait quoi pour le contrer?

- Ryse 2. On fait le trailer maintenant en inventant vite fait un scénario, puis on joue à fond à GoW et on copie tout pour dans deux ans. on dit que c'est pour dans 6 mois et on repousse 3x en disant que le jeu sera bien meilleur

- un jeu massivement multijoueur?

- et bin on a le jeu de pirates là, comment il s'appelle déjà?

- euh, je sais plus, j'y joue plus depuis 2 mois

- un vrai nouveau street fighter?

- on va acheter les droits du 2 ça passera

- et en infiltration, qu'est ce que tu penses de splinter cell en monde ouvert avec des chevaux et des tentes?

- ah ouais bonne idée, et on mettrait un scénario où personne ne comprendrait rien

- ça me rappelle quelque chose ça

- ah oui?



bon bin on est bon je crois, on va faire le meilleur E3 de microsoft



"