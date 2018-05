Voici une Information concernant le jeu Red Dead Redemption 2 :Le troisième trailer est proche des 15 millions de vues sur YouTube. Red Dead Redemption 2 est l'une des plus grosses sorties cette année, et ce nombre de vue dans un court laps de temps, le trailer ayant été diffusé le 02 mai, le prouve. Pour rappel, le jeu sortira sur Xbox One et Ps4 le 26 octobre prochain...Source : https://www.true-gaming.net/home/368469/