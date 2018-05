Voici une Information concernant la Xbox One :Microsoft n'est pas prêt à changer la tendance selon laquelle la société ne communiquera plus de chiffre de vente concernant la Xbox One. En effet, Microsoft préfère à considérer l'engagement comme leur clé de succès et ne fera plus état des ventes totales de consoles, a déclaré un porte-parole de Microsoft. Il ajoute qu'il y a une forte croissance sur le Xbox Live, et Microsoft est impatient d'apporter des expériences plus inédites sur Xbox One, Windows 10 PC et mobile...Source : https://www.gamepur.com/news/28954-microsoft-not-reporting-total-xbox-one-sales.html