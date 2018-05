Paru en mars 2017 sur PlayStation 4 puis PC, et candidat légitime au titre de meilleur jeu de l'année avant de se prendre The Legend of Zelda : Breath of the Wild, Horizon : Zero Dawn, Persona 5 ou encore Assassin's Creed Origins dans le genou, NieR Automata pourrait refaire l'actualité d'ici peu, avec une sortie sur la machine de Microsoft.



Encore un peu de NieR Automata en 2018 ? C'est une possibilité, à en croire une source de jeuxvideo.com qui a préféré rester anonyme. L'action-RPG de Yoko Taro avait marqué les esprits en 2017, grâce à son univers, ses personnages, et surtout son gameplay extrêmement bien ficelé. Dévoilé en 2016, le jeu avait d'abord été présenté comme une exclusivité PlayStation 4, avant que l'on aprenne que NieR Automata bénéficierait également d'une sortie sur PC. La console de Sony avait l'exclusivité de son jeu non pas parce qu'un accord avait été signé entre le constructeur japonais et Square Enix, mais surtout parce que c'est de cette façon que raisonnent de nombreux développeurs et éditeurs japonais, pour qui la Xbox One n'est absolument pas une priorité. Il faut dire que les jeux japonais fonctionnent nettement moins bien sur la console de Microsoft que sur PlayStation 4, de quoi décourager même les plus grands noms de l'industrie.



Le mois dernier, lors de la PAX East, Yoko Taro a fait savoir qu'il aimerait bien développer l'univers de NieR. Cette nouvelle sortie, aussi tardive soit-elle, pourrait permettre de toucher un nouveau public et le préparer à une future sortie.