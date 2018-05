"Lorsque l'on m'a demandé de réfléchir à un top des jeux que j'ai aimé, ou qui signifiaient quelque chose pour moi, je me suis dit "bien, ça va être facile". Ça ne l'était pas. Ma première ébauche de liste était énorme.

Je me suis rendu compte que je devais être plus spécifique afin de réduire cette liste, et j'ai donc sélectionné huit jeux pour lesquels les réalisateurs et les équipes m'ont ouvert de nouvelles perspectives et m'ont apporté de la joie - et un jeu de simulation spatiale de combat/commerce dont je suis devenu curieusement obsédé."



1 - Assassin's Creed Origins



2 - Horizon: Zero Dawn



3 - Celeste



4 - Kingdom Come Deliverance



5 - The Evil Within



6 - Elite Dangerous



7 - Hellblade: Senua's Sacrifice



8 - The Last of Us Remastered