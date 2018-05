Voici une Information concernant la Xbox One :Microsoft est pleinement conscient de la critique qui a été faite sur le fait que peu de jeux AAA sortent sur Xbox One, même si les investissements se sont accrues dernièrement pour y remédier. Le dernier rapport dit que Microsoft blâme en interne le Président de Windows, Terry Myerson, qui a quitté l'entreprise, et aussi à Don Matrick, ancien président Xbox, qui n'ont pas fait ce qu'il fallait faire. Le rapport indique également que Phil Spencer n'a eu les pleins pouvoirs que l'année dernière et que les choses ont commencé à bouger qu'à partir de ce moment là, surtout avec l'aide Satya Nadella. Jez Corden, rédacteur en chef du site Windows Central, ajoute que de gros jeux AAA sont en préparation. Reste à voir si on les verra lors du prochain E3...Source : https://www.somosxbox.com/la-nueva-directiva-podria-hacer-explotar-xbox-one-y-los-juegos-aaa/779490