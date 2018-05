Hello les gamers,Au lendemain de la qualification de Marseille pour la finale à Lyon et étant supporter Lyonnais je n'ai aucun problème de ce point-là hein... au contraire on est français donc tous derrière eux pour obtenir ce trophée !Je vous propose aujourd'hui mon premier avis sur la version Nintendo Switch de Football Manager 2018. Autant le dire de suite la version nomade est le principal intérêt de cette version Switch, la prise en main est géniale et jouer à ce jeu de partout est un vrai plus. La version en console de salon est sympathique malgré tout mais le pad ne remplacera jamais une souris, c'est plus lent et pas assez ergonomique.Le jeu est vraiment plaisant et si vous êtes fan de la saga n'hésitez pas une seconde, FM dans la poche c'est le pied !