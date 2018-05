Jeux Video

Donc Sony Bend vient d'ouvrir une nouvelle offre d'emploi, décrit comme suit :



"Sony Bend Studio, the creator of Days Gone, Syphon Filter and Uncharted: Golden Abyss, is looking for top talent to join our in passionate team in creating a new AAA PlayStation 4 exclusive.



We are seeking a Senior Staff Gameplay Programmer to contribute to our development process. This position specializes in specific areas of programming that centers around the architecture and implementation of game engine code systems used for the creation and development of a game application."



Donc deux clans se dessinent, avec d'abord ceux qui estiment que "New" ne veut pas dire "non annoncé" et que le jeu en question pourrait simplement être Days Gone même si cité au préalable.



Les autres, dont je fais partie, se disent plutôt qu'il serait surprenant d'en être encore à chercher un "Senior Staff Gameplay Programmer" pour un titre qui ne va pas tarder à amorcer sa phase de polish. Car on rappelle que techniquement, Days Gone aurait pu sortir en fin d'année, mais que Sony a décidé de le reporter à début 2019 uniquement et officiellement pour des "raisons stratégiques" (= on esquive RDR2).



Notons quand même que, même si l'on parle bien d'un jeu PS4, l'offre mentionne la chose suivante :



Current and Next Gen game console experience strongly desired.