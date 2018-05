Dragon's Crown de Vanillaware et Atlus (sorti initialement en Juillet 2013), nous revient dans un remaster 4K qui sent bon le bijou !



Dans Dragon's Crown Pro vous incarnez le personnage de votre choix parmi différentes classes prédéfinies et vous partirez à l'aventure d'un un jeu magnifique en 2D aux couleurs pastelles.



Alors que vous dire ... Quel plaisir ! Le plaisir retrouvé de l'époque ! Vanillaware c'est la base, la beauté. Surtout le ne ratez pas !



Dragon's Crown Pro est disponible exclusivement sur Playstation 4.



J'ai fais une vidéo de 30 minutes sur le titre afin de vous faire parvenir mes impressions dans les conditions du direct.