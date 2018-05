Nouveau magazine sur la pop culture du XXème siècle, Rétro Lazer vous offre un éclairage inédit sur des films, des séries, des personnages, des jouets et des jeux vidéo qui ont émerveillé notre tendre jeunesse !



Mais attention : La nostalgie oui mais pas à n'importe quel prix !



il y a beaucoup de belles choses au menu de ce premier numéro de Rétro Lazer : - Le making-of d’X-or - Le Club Dorothée, les hommages rendus sont-ils vraiment mérités ? Star Wars VS. Star Trek, c’est lequel le plus mieux - Les Crados - L’histoire des Minikeums - Rubriques jouets rétros avec Goldorak - L’histoire des "Livres dont vous êtes le héros » - L’incroyable histoire des noms Pokémon (avec Julien Bardakoff) - L’interview portrait "légende": Satoru Okada (Game Boy, Game & Watch, etc.) - Le making-of Ulysse 31



Au niveau des auteurs, on retrouve également de belles plumes : Florent Gorges, Jean-Baptiste Pollien, Joris Lelong, Stéphane Bouley, Daniel Andreyev, Damien Martinet, Jean-Marc Imbert, Emmanuel Prelle et Emmanuel Vincenot, Benjamin Berget, François Descraques, Davy Mourier, Nordine Zemrak...



Je vous propose de découvrir ce premier numéro en vidéo...



[video]http://youtu.be/9cJQd2nDuMkhttp://youtu.be/9cJQd2nDuMk[/video]

Gunhed TV - http://youtu.be/9cJQd2nDuMk