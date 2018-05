Après Peaky Blinders, Otto Bathurst s'attaque à la légende de Robin des bois, avec une approche beaucoup plus moderne que ses prédécesseurs.Au casting de cette super production, nous retrouverons, Taron Egerton (Kingsman) dans le rôle de Robin, Jamie Foxx,Jamie Dornan,Ben Mendelhson et Eve Hewson.Sortie le 28 novembre 2018.

posted the 05/03/2018 at 06:58 PM by leblogdeshacka