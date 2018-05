Alors que la saison 2 vient de commencer, HBO vient de confirmé une saison 3 pour la série de Jonathan Nolan et Lisa Joy.Pour rappel, Westworld nous propose de suivre les aventures des hôtes, des androïdes humanoïdes, qui doivent prendre soin d'invités richissimes cherchant les surprises de l'Ouest américain. Mais tout déraille lorsque les robots commencent à développer une conscience et à se souvenir de ce qu'ils ont fait jusqu'à présent.Au casting, Evan Rachel Wood, Thandie Newton, Jeffrey Wright, James Marsden, Talulah Riley, Ed Harris et Tessa Thompson.En France, la série est disponible en simultané sur OCS.La saison 1 est en promo en Blu-ray actuellement.J’espère vous refaire un concours bientôt, donc n'hésitez pas à passer par les liens WestWorld - Saison 1 - Blu-Ray 20.99€ 4K 34.99€ Predator -Ltd/Coloured- 42.68€ Rencontres du troisième type [Édition 40e anniversaire - 4K Ultra HD 19.99€ 22.11.63 [Blu-ray] 18.99€ Taboo avec Tom Hardy 21.99€