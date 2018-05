Salut, j'ai acheté le jeu sur Amazon et quand j'ai ouvert le paquet, il y a la jaquette du jeu avec un M bleu dessus à la place du Pegi, j'hésite à ouvrir l'emballage car je ne sais pas si ma Wii U va le lire quelqu'un peut-il me répondre svp ?

posted the 05/03/2018 at 03:58 PM by darkcoca