1/ Lorsque Red Dead Redemption 2 sortira fin octobre prochain, il se sera écoulé 8 ans entre le premier épisode. Avez-vous réellement profité de ces 8 années de développement ? Car un temps de gestation pareil, c’est un luxe aujourd’hui que peu de studios peuvent s’offrir…



Oui, on a bien utilisé ces 8 ans de développement. On a commencé à travailler sur Red Dead Redemption 2, nos premières idées, le concept, dès lors qu’on avait fini le premier. Et c’est une petite équipe à San Diego ayant déjà travaillé sur le premier qui a commencé à réfléchir dessus. Dan (Houser, ndlr) bien sûr, qui planchait déjà sur le scénario, ce qui allait se passer dans cette suite… Mais il n’y avait pas que l’histoire à vrai, l’univers tout entier, quelle direction nous voulions prendre, quel genre d’histoire on voulait raconter et surtout quel univers on voulait proposer. On a donc démarré en petit comité, doucement afin de mettre en place nos idées. Et au fur et à mesure qu’on avançait dans le jeu, l’équipe grossissait à vue d’œil jusqu’à devenir notre projet central comme tu as pu le voir en visitant nos studios. Aujourd’hui, tout le monde travaille dessus.







2/ Par quoi avez-vous commencé en lançant la production de Red Dead Redemption 2 ? L’histoire ? L’univers ? L’open world ?

C’est à la fois l’histoire et le monde. Ces deux éléments sont intimement liés. L’un ne va pas sans l’autre. Et pour Red Dead Redemption 2, c’est encore plus valable car comme tu le sais, il s’agit d’une préquelle et nous devions absolument connecter cette histoire aux événements du premier Red Dead, c’est pour ça que ces deux aspects doivent être traités en même temps. S’il s’agissait d’une suite, peut-être qu’on aurait pu avoir plus de liberté dans le choix de notre monde, je ne sais pas… Mais comme il s’agit d’une préquelle et que l’histoire raconte comment ce gang (celui de Dutch Van Der Linde, ndlr) se comportait à cette époque-là avant qu’il ne se dissolve, il y avait forcément ce côté cross-over.







3/ Techniquement, Red Dead 2 est le tout premier jeu "next gen" développé par Rockstar sur PS4 et Xbox One, puisque GTA V était un remaster d’un jeu sorti sur la génération de console précédente. Comment avez-vous travaillé sur le jeu ? Êtes-vous parvenus à repousser les limites techniques des machines ? GTA V était déjà très impressionnant lors de sa sortie.

GTA V était sorti à la fin du cycle des consoles PS3 et Xbox 360, ce qui nous a permis d’optimiser au mieux les performances de chacune des machines. Et puis, on a porté le jeu sur les nouvelles consoles et on a passé énormément de temps pour l’améliorer. On n’a pas fait qu’upscaler les graphismes, on a vraiment retravaillé beaucoup de choses, rajouter de nouvelles choses. Et tout en travaillant sur la version remaster de GTA V, on a regardé tout ce qu’on avait réussi à faire ; pas uniquement les graphismes, mais aussi le déroulé des missions, la façon de les intégrer dans un open world et comment les optimiser. Il y avait d’ailleurs des choses qu’on voulait corriger avec la version remaster, mais qu’on ne pouvait pas faire car la structure et la base étaient définies et il était impossible de repasser dessus. Je pense notamment à l’IA de la Police ou tout le système lié au trafic, des choses comme ça. On pouvait faire plein d’autres choses, comme rajouter de nouvelles voitures, améliorer le son, mais on ne pouvait pas tout refaire. Du coup, tout en développant Red Dead Redemption 2, on avait ça en tête, qu’il fallait tout revoir pour aller encore plus loin.

