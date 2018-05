Voici une Information concernant le jeu God of War Ps4 :Santa Monica Studio a fourni plus de détails sur les prochaines mises à jour de God of War. Parmi les corrections de bugs, il y aura la possibilité de reconfigurer des contrôles dans le mode Fury, ce que les joueurs demandent depuis un certain temps, afin d'avoir plus de contrôle sur les actions de Kratos dans des moments précis de l'histoire. En plus de cela, le développeur californien travaille également à rendre les textes des menus et des sous-titres encore plus gros, après le premier patch qui a été appliqué pour essayer de résoudre le problème. Le mode photo est toujours en cours de création. Pour rappel, le dernier patch 1.17 a corrigé entre autres un problème rencontré avec les téléviseurs compatibles HDR...Source : https://www.gamepur.com/news/28939-god-war-patch-fury-mode-control-remap.html