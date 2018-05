Lancée en 1982 par trois amis lors d'un dîner à Houston, la société Compaq Computer a entrepris de construire un PC portable et de concurrencer sur ce terrain IBM, l'entreprise de technologie la plus puissante au monde.Le documentaire raconte cette lutte de David contre Goliath et cette aventure qui a modifié l'avenir de l'informatique et contribué à façonner le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui.L'histoire de Compaq est celle d'une bonne idée réalisée grâce à un solide esprit d'entreprise, portée par l'innovation et, finalement, condamnée par l'incapacité de s'adapter au changement. Compaq est née de l'idée de trois anciens ingénieurs de Texas Instruments ?" Rod Canion, Jim Harris et Bill Murto ?" qui voulaient fabriquer une version portable de l'ordinateur individuel d'IBM.En 1982, ils rencontraient le spécialiste du capital-risque, Ben Rosen, dans un restaurant de Houston, la House of Pies, et lui exposaient leur projet sur un coin de table. Rosen décida de tenter le pari. Compaq était née, avec Canion comme directeur général et Rosen comme président. La première réalisation de Compaq fut un ordinateur portable de la taille d'une petite valise qui remporta un succès immédiat auprès de la clientèle des hommes d'affaires.En 1983, Compaq fut introduite en Bourse et devint rapidement la plus jeune entreprise cotée à intégrer le Fortune 500, le classement des 500 premières capitalisations américaines réalisé par le magazine Fortune, et à atteindre le milliard de dollars de chiffre d'affaires. Le cours de l'action s'envola, le titre devenant une des valeurs vedettes de Wall Street.Visible uniquement sur Netflix en VOSTFR. Sur le net c'est uniquement en anglais.