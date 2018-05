Bonjour ! L'équipe du Steam Controller est heureuse de vous annoncer que la dernière version bêta du client Steam intègre dorénavant la prise en charge de la manette Nintendo Switch Pro. Nous pensons que c'est un excellent appareil dont les fonctionnalités s'allient parfaitement au catalogue Steam. Le pad directionnel est idéal pour les jeux de combat et de plateforme et le gyroscope améliore la visée dans nos titres de type FPS/action.

posted the 05/03/2018 at 07:40 AM by nicolasgourry