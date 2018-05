Voici une Information autour de la Xbox One :Microsoft se prépare à ce qui sera sans aucun doute sa plus grande conférence E3, la société ayant loué un auditorium complet pour doubler la surface disponible. Avec des ventes d'une année sur l'autre pour la Xbox One plus forte et le regain d'intérêt pour la marque grâce à des initiatives telles que la rétrocompatibilité, la sortie de la Xbox One X et les lancements d'exclusivités majeures telles que Sea of ​​Thieves, la société promet un E3 rempli de nouveau jeu. En effet, Microsoft a déclaré que c'est le bon moment pour devenir joueur et faire partie de Team Xbox. La société est au travail sur des projets passionnants pour l'E3, qui sera une excellente conférence remplie de nouveaux jeux. C'est le plus grand E3 et ça sera une excellente semaine pour les joueurs. On remarquera que Microsoft semble s'abstenir d'utiliser un langage hyperbolique tel que "notre meilleur E3" ou "la plus grande gamme de jeu de l'histoire de la Xbox". On verra tout ça le mois prochain...Source : https://gamingbolt.com/microsoft-promises-great-e3-filled-with-new-games