Pas de documentaire aujourd'hui (je créer une playlist en ce moment même) mais une série que je vient de découvrir à travers le documentaire "Silicon Cowboy" (sur Netflix) qui est consacré à l'histoire de la société Compaq. Par contre pour la regarder il faut passé par la case BIIIIIPPPLa première saison de la série se déroule au début des années 1980 à Dallas, et dépeint la mise en place des ordinateurs personnels (PC) et du marché informatique destiné aux particuliers, opposant une petite entreprise texane fictive, Cardiff Electric (Compaq), à la multinationale, cette fois bien réelle, IBM, créatrice de l'IBM PC3.Portée par la vision de l'énigmatique Joe MacMillan, un ancien vendeur d'IBM, qui constitue une équipe, l'entreprise se lance dans la production d'un ordinateur personnel portable deux fois plus rapide et plus petit que ce qui existe sur le marché...Par la suite, et au fil des épisodes et des saisons, les protagonistes affrontent les différentes révolutions technologiques, qui, au tournant des années 1980-1990, vont transformer l'ordinateur personnel, dépassant sa vocation utilitaire originelle, en un engin multitâche, de plus en plus compact et rapide, explorant les débuts de l'interconnexion grâce à la mise en place de l'internet, les débuts de la numérisation, du rendu vidéo en couleurs, etc.