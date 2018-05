Bonsoir à tous et à toutes!

Petit article pour annoncer l'arrivée imminente du nouvel épisode de mon playthrough de Yakuza 0 sous titré par mes soins. J'ai accouché de cet épisode dans la douleur la plus totale, sans péridurale mais j'y suis parvenu!



Pour vous faire patienter pendant l'upload infinissable de l'épisode, j'ai monté en 20 minutes un petit trailer qui donne bien le ton!

RDV sur ma chaîne Eko et Kiiwitch d'ici demain matin si vous voulez voir l'épisode.

Pour ceux qui arrivent en cours de route, vous avez 3 épisodes blindés de scène cinématiques sous titrées pour vous aider a patienter.



Merci et à bientôt!