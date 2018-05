Voici une Information concernant le jeu Shadow of the Tomb Raider :Il faudra entre 12 et 15 heures pour finir l’aventure principale. Il faut également ajouter les quêtes annexes et l'exploration des tombeaux, ce qui devrait porter le total à une vingtaine d'heures environ. Pour rappel, le jeu sortira le 14 septembre prochain sur PC, Ps4 et Xbox One...Source : http://onlysp.com/shadow-of-the-tomb-raider-story-12-15-hours/