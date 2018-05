Voici une Information autour de la Xbox One :Le jeu Crackdown 3 est l'une des plus grandes exclusivités de la Xbox One cette année. Initialement annoncé en 2014, le jeu sortira plus tard cette année. Selon Michael Pachter, analyste chez Wedbush Securities, en supposant que le jeu soit assez bon, il devrait stimuler les ventes de la console. Selon lui, Crackdown est une série incroyable, et apporte une super expérience de jeu. Il ajoute qu'il est fan de Halo et Gears, mais qu'il préfère jouer aux jeux Crackdown 3 et State of Decay 2. On devrait avoir une date de sortie prochainement...Source : https://gamingbolt.com/crackdown-3-could-drive-xbox-one-sales-according-to-michael-pachter