Qu'importe les Far Cry 5, God of War, Super Smash Bros., Call of Duty : Black Ops 4 et autres Battlefield V, celui qui est pressenti comme le succès le plus rententissant de l'année 2018 porte le badge du shérif Rockstar Games, même si le phénomène du battle royale porté par un free-to-play comme Fortnite brouille quelque peu les pistes. VOICI en EXCLUSIVITE Gamekyo les premières images du jeu issu du Monster :

BONUS

Version PS4 Pro.

Version Switch.

Version PC.