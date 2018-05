Bonjour à toutes et à tous,Comme tous les mois, je vous propose pour celels et ceux aimant la lecture une rétrospective des avis publiés sur gameforever.Au programme ce mois-ci : le site a passé la barre symbolique des 6000 avis, de nouveaux membres ont gonflé les rangs, et le panel de jeu est très varié : de l'obscur Warlord sur Amstrad jusqu'à God of War (ps4), la star du mois ,il y en a pour tous les gouts et toutes les générations.Quelques aventures sur SNES, Switch, 360, PS4.De l'indé avec Hellblade, Minit, Enter The gungeon, Finding Paradise ou encore ECHODu AAA avec de nouveaux avis sur DOOM, AC Syndicate ou le remake de Shadow of the colossus, et du shootem up par ci par là, il y a de quoi faire.Pour voir la liste complète des 41 avis proposés, c'est ici :Et comme d'hab, quelques extraits pour ici: bonne lecture!