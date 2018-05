Larry Hryb de chez Xbox vient d'annoncer sur son compte Twitter que les Succès obtenus sur des jeux Xbox 360 (depuis la console ou bien via le programme de rétrocompatibilité sur Xbox One) compteront maintenant pour le classement Gamerscore mensuel. En effet, si les récompenses des titres de l'ancienne génération étaient toujours déblocables, elles ne comptaient pas pour ce fameux classement. Cela change donc dès à présent.



Vous pouvez consulter le tableau de cette petite compétition avec vos amis directement depuis le menu de votre Xbox One.