Yakuza n'a jamais eu la côte en occident, malgré ses qualités indéniables et son image de successeur spirituel de Shenmue dans un monde GTA like à la japonais, la série n'a jamais réussi à percer sur les territoires US et européen, un échec dont Sega assume une bonne partie puisque les localisations tardives à demi teinte ne peuvent aidé la série à décoller, mais avec la lancement des derniers opus Yakuza 0 et surtout yakuza 6 avec une compagne plus maîtrisée et une localisation de qualité le public n'a pas tardé à répondre de sa présence puisque le titre s'est faufillé à la3ème place en UK juste derrière GoW et Far Cry 53ème place en Italie5ème place en France7ème place en DanemarkBref, une recrudescence remarquable pour un jeu qui ne l'est pas moins, vivement le prochain chapitre.