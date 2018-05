Pad amalgame

Lechez Undead Labs a répondu au site 3Djuegos en expliquant, selon les formules d'usage, qu'il faudrait compter sur une douzaine d'heures pour atteindre la fin de l'aventure mais qu'évidemment ce chiffre fluctuait entre les joueurs.Ainsi, selon que vous soyez du genre à prendre votre temps pour enchainer les head shoot entre deux sessions de loot ou au contraire à foncer, tête baissée et batte de baseball à la main, dans la masse grouillante et décrépie, cette estimation est vouée à changer.Surtout que le monsieur tient à préciser que par "finir le jeu", il n'entend pas "le ranger dans le placard". Ce n'est pas parce que l'aventure est finie qu'il n'y a plus d’intérêt à poursuivre le périple ... Mouais, je veux bien le croire.Alors certes, mes années d'espagnol sont bien loin derrière moi et on ne peut pas dire que 3Djuegos soit un site que je parcours tous les jours, mais, si je ne me suis pas trompé, c'est une info que je trouve assez intéressante.Non pas que je n'aurais pas aimé que le jeu soit plus ambitieux, loin de là. Mais, et c'est un jugement tout à fait personnel, je trouve que ce genre de "titre AA" est ce qui manque le plus au paysage du jeu vidéo depuis la génération précédente.On peut certes se consoler en se disant qu'ils ont été remplacés par les jeux indés et que, l'un dans l'autre, on n'a pas vraiment perdu au change. Mais, tout de même, je trouve ça bien que du côté de Microsoft on continue de promouvoir ce genre de productions.