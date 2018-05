Voici une Information autour du jeu God of War sur Ps4 :Un comparatif avec le jeu Ryse : Son of Rme est disponible ici :L'analyse dans ce cas compare le jeu God of War sur PS4 Pro et la version PC du jeu Ryse : Son of Rome, sur plusieurs aspects...Source : http://n4g.com/news/2166487/god-of-war-on-ps4-pro-vs-ryse-son-of-rome-on-pc