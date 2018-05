Près de 20 ans après sa sortie sur PC, Nintendo 64 et Dreamcast, Star Wars Episode I Racer fait son grand retour sur ordinateurs, et il est compatible avec les systèmes d'exploitation récents (Windows 7, 8 et 10). C'est GOG.com qui vient de relancer le jeu de course sur sa plateforme, un sacré évènement pour les fans qui vous pouvoir retourner piloter 21 modules de courses à l'allure parfois atypique.



Le titre est disponible au prix de 6,89 € (prix de lancement jusqu'au 8 mai, il sera par la suite à 8,09 €). Enfin, pour fêter le 4 mai (la journée Star Wars, May the 4, vous connaissez la chanson), la plateforme de CD Projekt propose des réductions jusqu'à 66 % sur des jeux Star Wars, comme KOTOR, Battlefront II, Le Pouvoir de la Force ou encore X-Wings vs TIE Fighter, ce jusqu'au 9 mai prochain.