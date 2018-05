La semaine 1 du passe de combat de la Saison 4 de fortnite a démarré avec un des défis plutôt sympathique : « Chercher les lettres FORTNITE ». A différents endroits de la carte, vous devez trouver un certain nombre de lettres différentes afin d’y former un mot que nous vous laissons deviner.. Retrouvez les différents emplacements des lettres dans ce guide détaillé !Source : https://www.puregamemedia.fr/fortnite/guide-defi-comment-trouver-les-emplacement-des-lettres-fortnite/

posted the 05/01/2018 at 10:52 PM by unmecparla