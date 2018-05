Nintendo va attendre combien de temps avant de proposer une solution pour stocker les jeux sur switch, sachant que beaucoup de jeux sont full demat...



Avec ma carte micro sd 128 go, je m'en sort plus. J'ai déjà effacé pas mal de jeux, c'est devenu pénible. Vous rajouter les mises a jour des jeux, qui au final finissent par ce sentir...



J'ai trouver qu'une solution pour palier a ce problème, qui ne sera que provisoire.

Investir dans une carte 400 go...

Oui mais bonjour le tarif, a ce prix la je pourrait avoir un DD externe de 2 To tranquille.

Et bonjour le malaise quand nintendo débloquera l'utilisation des disques dur externe, si toutefois ça viendra un jour.



Certains ici me l'on dit que nintendo avait parlé de cet éventualité, mais hélas au bout d'un ans toujours rien de nouveau...



Bref je sait, certains vont me dire prends autant que possible les jeux en boîtes, mais je ne reviendrai pas en arrière.



J'espère avoir une solution concrète d'ici a l'e3, car mon problème va finir par touché beaucoup de monde...





PS: ne me parler pas de la carte 256 go, je doit avoir plus de 200 go de donné, elle me permettrait juste d'atteindre les grandes vacances...