Voici une Information concernant le jeu Spider-Man sur Ps4 :La vidéo la plus récente pour le jeu Spider-Man sur Ps4 nous donne un aperçu de la façon dont les visuels ont évolué car il présente la même scène qui a été initialement vu à l'E3 2016. La comparaison ci-dessus met en évidence le travail effectué en 2 ans. Les couleurs sont plus prononcées et le design de la ville a changé dans une certaine mesure. L'heure de la journée est légèrement différente, ce qui rend la comparaison des deux versions un peu plus difficile. Cela dit, il est difficile de nier qu'il y a des améliorations certaines, surtout au niveau de la tenue du héros. Les textures ont un meilleur rendu et il y a aussi plus de détails Pour rappel, le jeu Spider-Man sortira sur Ps4 le 07 septembre prochain...Source : http://gearnuke.com/spider-man-ps4-2016-vs-2018-comparison-shows-how-the-game-has-evolved/